Українські дрони уразили 11 суден "тіньового флоту" РФ за ніч (епічне відео)
В ніч на четвер, 16 липня, оператори Сил безпілотних систем атакували ще 11 суден "тіньового флоту" Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
Він зазначив, що в межах "Молочка" в період з 6 по 16 липня уражено 147 російських суден, серед яких:
- 117 суден в акваторії Азовського моря;
- 30 суден в акваторії Чорного моря.
Серед сьогоднішніх цілей:
- п'ять нафтових танкерів в акваторіях Чорного та Азовського морів - судна атакували оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру та 20-ї окремої бригади К-2;
- один танкер-газовоз в акваторії Чорного моря атакували оператори 1-го окремого центру;
- три суховантажні судна в акваторії Чорного моря уразили оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра";
- два буксирні катери в акваторії Чорного моря уразили оператори 1-го окремого центру.
"Ціль: параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - наголосив "Мадяр".
Нагадаємо, у ніч на 15 липня оператори СБС уразили 20 російських суден, серед яких 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир.
Крім того, 14 липня українські військові за допомогою морського дрона знищили біля Новоросійська російський прикордонний корабель ФСБ "Ізумруд". У 2018 році він брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України в районі Керченської протоки.