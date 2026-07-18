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Украинские дроны поразили еще 13 судов "теневого флота" РФ

09:05 18.07.2026 Сб
1 мин
Сколько всего российских судов поразили СБС?
aimg Татьяна Степанова
Украинские дроны поразили еще 13 судов "теневого флота" РФ Фото: украинские дроны поразили еще 13 судов "теневого флота" РФ (Getty Images)
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Украинские дроны в ночь на 18 июля в очередной раз атаковали "теневой флот" России в Черном и Азовском морях. На этот раз поражено еще 13 судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Поражены 8 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир и 2 плавучих крана.

Всего за 13 суток операции "МоЛоЧКа" украинские дроны атаковали 172 российских судна:

  • 118 единиц в Азовском море;
  • 54 единиц в Черном море.

Украинские дроны поразили еще 13 судов &quot;теневого флота&quot; РФ

Фото: карта поражений судов РФ 18 июля (t.me/robert_magyar)

"Цель неизменна: остановка логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство будем превращать в дрейфующую морем баржу, слепую и глухую; не цель пятнами нефти опорожнить водную акваторию, поэтому никаких пробоин", - отметил "Мадяр".

Напомним, украинские морские дроны 17 июля уничтожили еще 12 судов "теневого флота" России в Черном море. За 12 суток операции "МОЛОЧКА" общее количество пораженных кораблей значительно возросло.

В ночь на четверг, 16 июля, операторы Сил беспилотных систем атаковали еще 11 судов "теневого флота" России.

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