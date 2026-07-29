Українські дрони уразили ще 10 електропідстанцій у Криму і не тільки (відео)

Він розповів, що загалом протягом операції з 1 по 29 липня було уражено 164 енергетичних цілі.

Протягом двох останніх днів були уражені:

Електропідстанція ПС 330 кВ "Аквілон", н.п. Каїрка, Херсонська обл;

Електропідстанція ПС 220 кВ "Каїрка", н.п. Каїрка, Херсонська обл;

Електропідстанція ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонська обл;

Електропідстанція ПС 220 кВ "Феодосійська", н.п. Феодосія, АР Крим;

Електропідстанція ПС 220 кВ "Мар'янівка", н.п. Мар'янівка, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Скло", н.п. Керч, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", н.п. Керч, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Мойнаки", н.п. Євпаторія, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Альбатрос", н.п. Керч, АР Крим;

Електропідстанція, н.п. Запорізьке, Луганська область.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відбудуємо та відгодуємо", - наголосив "Мадяр".

Нагадаємо, у російській Пермі спалахнула масштабна пожежа на заводі "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез" - одному з найбільших НПЗ Росії. В мережі пишуть, що це сталось після "прильоту" по території підприємства.