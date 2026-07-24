Дрони СБС уразили ще 19 електропідстанцій у Криму та на Донеччині (відео)

Фото: дрони СБС уразили ще 19 електропідстанцій у Криму та на Донеччині (Getty Images)

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Українські дрони за 48 годин уразили ще 19 енерговузлів в окупованому Криму та Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

За словами "Мадяра", загальний рахунок протягом операції "Кримський рубильник off" протягом 1-24 липня склав 136 енергетичних цілей. Протягом останніх 48 годин уражені: електропідстанція ПС 110 кВ "Малоріченське", АР Крим;

електропідстанція ПС 110/35 кВ "Приморський", н.п. Приморський, АР Крим;

електропідстанція ПС 110/10 кВ "Гурзуф", н.п. Гурзуф, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Насосна-16", н.п. Василькове, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Восход", н.п. Феодосія, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Олексіївка", н.п. Олексіївка, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Веселе", н.п. Веселе, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Холодильник", н.п. Євпаторія, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Гаспра", н.п. Гаспра, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Крайнє", н.п .Крайнє, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Скворцово", н.п. Скворцово, АР Крим, 9 бат "Кайрос";

електропідстанція ПС 110/10 кВ "Ближні Камиші", н.п. Феодосія, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Глібівка, н.п. Внукове, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", н.п. Щебетівка, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Берегове", н.п. Молочне, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Судак", н.п. Судак, АР Крим;

електропідстанція ПС 110/10 кВ "Ялта", н.п. Ялта, АР Крим;

електропідстанція, н.п. Кременівка, Донецька обл.;

електропідстанція, н.п. Дружба, Донецька обл. Відео: результати уражень енерговузлів у Криму та на Донеччині 23-24 липня (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)