Рязань масово атакували дрони: у місті спалахнули Wildberries та НПЗ (фото, відео)

Вранці в середу, 29 липня, російська Рязань зазнала масованої атаки дронів. Внаслідок ударів відразу на двох об'єктах виникли великі пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

Судячи з інформації місцевих каналів, сигнал тривоги у Рязані пролунав о 04:30. Після цього над містом неодноразово почали фіксувати безпілотники.

Вже з 5:20 ранку в пабликах масово стали з'являтися кадри з дронами, що летять, звуками вибухів і димом над Рязанню.

Трохи пізніше OSINT-канали уточнили, що під ударом виявився сортувальний комплекс компанії Wildberries та місцевий нафтопереробний завод.

Що стосується НПЗ, про який саме об'єкт йдеться, поки що інформації немає. Однак канал ASTRA має уточнення щодо Wildberries. Там сказано, що горить склад на території індустріального парку "Рязанський".

Ближче до 6-ї ранку компанія офіційно заявила, що доступ до об'єкту обмежили.

"Доступ до сортувального комплексу "Рязань: Тюшевська" тимчасово обмежений. Будь ласка, поки не приїжджайте на склад. Повідомимо додатково, коли роботу буде відновлено", - йдеться у заяві.

Тим часом губернатор регіону Павло Малков після атаки підтвердив, що на промислових територіях у місті виникли пожежі. За його версією, це сталося через "падіння уламків".