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Рязань масово атакували дрони: у місті спалахнули Wildberries та НПЗ (фото, відео)

07:35 29.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про атаку дронів на Рязань і що говорять влада?
aimg Едуард Ткач
Рязань масово атакували дрони: у місті спалахнули Wildberries та НПЗ (фото, відео) Фото: пожежа на Wildberries у Рязані (соцмережі)
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Вранці в середу, 29 липня, російська Рязань зазнала масованої атаки дронів. Внаслідок ударів відразу на двох об'єктах виникли великі пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

Судячи з інформації місцевих каналів, сигнал тривоги у Рязані пролунав о 04:30. Після цього над містом неодноразово почали фіксувати безпілотники.

Вже з 5:20 ранку в пабликах масово стали з'являтися кадри з дронами, що летять, звуками вибухів і димом над Рязанню.

Трохи пізніше OSINT-канали уточнили, що під ударом виявився сортувальний комплекс компанії Wildberries та місцевий нафтопереробний завод.

Що стосується НПЗ, про який саме об'єкт йдеться, поки що інформації немає. Однак канал ASTRA має уточнення щодо Wildberries. Там сказано, що горить склад на території індустріального парку "Рязанський".

Ближче до 6-ї ранку компанія офіційно заявила, що доступ до об'єкту обмежили.

"Доступ до сортувального комплексу "Рязань: Тюшевська" тимчасово обмежений. Будь ласка, поки не приїжджайте на склад. Повідомимо додатково, коли роботу буде відновлено", - йдеться у заяві.

Тим часом губернатор регіону Павло Малков після атаки підтвердив, що на промислових територіях у місті виникли пожежі. За його версією, це сталося через "падіння уламків".

Що важливо знати

Нагадаємо, що сьогоднішній удар це вже далеко не перша успішна атака українських дронів на Wildberries за останні тижні.

Однією з причин, чому це відбувається, стало те, що ця компанія продає та зберігає на своїх складах товари військового призначення. Зокрема, каски, бронежилети, оптоволокно для дронів і не лише.

Причому для цього було навіть створено розділ "Все для СВО", який днями компанія вирішила видалити як із сайту, так і з програми.

Докладно про те, чому Wildberries стали метою ЗСУ - читайте у нашому матеріалі.

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