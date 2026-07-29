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Украинские дроны поразили еще 10 электроподстанций в Крыму и не только (видео)

14:55 29.07.2026 Ср
2 мин
Всего под ударами с 1 июля оказались 164 энергетических цели
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (Getty Images)

В рамках операции "Крымский рубильник off" украинские дроны 28-29 июля поразили 10 энергоузлов в Крыму и на оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Он рассказал, что всего в течение операции с 1 по 29 июля было поражено 164 энергетических цели.

В течение двух последних дней были поражены:

  • Электроподстанция ПС 330 кВ "Аквилон", н.п. Каирка, Херсонская обл;
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Каирка", н.п. Каирка, Херсонская обл;
  • Электроподстанция ПС 330 кВ "Первоконстантиновка", Херсонская обл;
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Феодосийская", н.п. Феодосия, АР Крым;
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Марьяновка", н.п. Марьяновка, АР Крым;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Стекло", н.п. Керчь, АР Крым;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Керченская", н.п. Керчь, АР Крым;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Мойнаки", н.п. Евпатория, АР Крым;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Альбатрос", н.п. Керчь, АР Крым;
  • Электроподстанция, н.п. Запорожское, Луганская область.

"Мы устоим. Москва ляжет. Крым отстроим и откормим", - подчеркнул "Мадяр".

Напомним, в российской Перми вспыхнул масштабный пожар на заводе "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" - одном из крупнейших НПЗ России. В сети пишут, что это произошло после "прилета" по территории предприятия.

Отметим, сегодня утром дроны массированно атаковали российскую Рязань. В результате ударов вспыхнули состав маркетплейса Wildberries и местный НПЗ. Губернатор региона подтвердил пожар на промышленных объектах города.

Кроме того, крупнейший российский маркетплейс Wildberries пытается перенести свои логистические мощности в Казахстан. По данным СМИ, компания срочно ищет новые складские помещения на фоне регулярных атак украинских дронов.

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