Украинские дроны поразили еще 10 электроподстанций в Крыму и не только (видео)

Он рассказал, что всего в течение операции с 1 по 29 июля было поражено 164 энергетических цели.

В течение двух последних дней были поражены:

Электроподстанция ПС 330 кВ "Аквилон", н.п. Каирка, Херсонская обл;

Электроподстанция ПС 220 кВ "Каирка", н.п. Каирка, Херсонская обл;

Электроподстанция ПС 330 кВ "Первоконстантиновка", Херсонская обл;

Электроподстанция ПС 220 кВ "Феодосийская", н.п. Феодосия, АР Крым;

Электроподстанция ПС 220 кВ "Марьяновка", н.п. Марьяновка, АР Крым;

Электроподстанция ПС 110 кВ "Стекло", н.п. Керчь, АР Крым;

Электроподстанция ПС 110 кВ "Керченская", н.п. Керчь, АР Крым;

Электроподстанция ПС 110 кВ "Мойнаки", н.п. Евпатория, АР Крым;

Электроподстанция ПС 110 кВ "Альбатрос", н.п. Керчь, АР Крым;

Электроподстанция, н.п. Запорожское, Луганская область.

"Мы устоим. Москва ляжет. Крым отстроим и откормим", - подчеркнул "Мадяр".

Напомним, в российской Перми вспыхнул масштабный пожар на заводе "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" - одном из крупнейших НПЗ России. В сети пишут, что это произошло после "прилета" по территории предприятия.