Украинские дроны поразили еще 10 электроподстанций в Крыму и не только (видео)

В рамках операции "Крымский рубильник off" украинские дроны 28-29 июля поразили 10 энергоузлов в Крыму и на оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
Он рассказал, что всего в течение операции с 1 по 29 июля было поражено 164 энергетических цели.
В течение двух последних дней были поражены:
"Мы устоим. Москва ляжет. Крым отстроим и откормим", - подчеркнул "Мадяр".
Напомним, в российской Перми вспыхнул масштабный пожар на заводе "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" - одном из крупнейших НПЗ России. В сети пишут, что это произошло после "прилета" по территории предприятия.
Отметим, сегодня утром дроны массированно атаковали российскую Рязань. В результате ударов вспыхнули состав маркетплейса Wildberries и местный НПЗ. Губернатор региона подтвердил пожар на промышленных объектах города.
Кроме того, крупнейший российский маркетплейс Wildberries пытается перенести свои логистические мощности в Казахстан. По данным СМИ, компания срочно ищет новые складские помещения на фоне регулярных атак украинских дронов.