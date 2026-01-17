Українські дрони уразили полігон РФ, звідки запускали "Орєшнік", - "Мілітарний"
Українські безпілотники здійснили атаку на російський полігон, де проводять пуски "Орєшніка". Це удар по об’єкту, який використовували для удару по передмістю Львова 8 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Українські дрони атакували 4-й Державний центральний міжвидовий полігон "Капустин Яр" в Астраханській області. Полігон активно використовується для випробувань балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".
За даними російського Telegram-каналу "Радар ВРВ", протиповітряна оборона на полігоні працювала під час атаки, однак ударні БПЛА влучили у монтажно-випробувальний корпус.
Окрім "Орєшніка", на полігоні випробовують різні ракети малої та середньої дальності, крилаті ракети, комплекси ППО та пускові установки С-400.
Попередня атака українських дронів на Капустин Яр відбулася у липні 2024 року, коли були уражені будівлі на території об’єкта.
РФ атакувала Львів "Орєшніком"
Нагадаємо, в ніч на 9 січня у Львівській області пролунала серія вибухів після запуску ракет із російського полігону "Капустин Яр".
Місцева влада підтвердила, що влучання припало на об’єкт критичної інфраструктури, через що частково припинили газопостачання.
За інформацією Повітряного командування "Захід", балістична ракета рухалася зі швидкістю близько 13000 кілометрів на годину.
Російська сторона підтвердила запуск ракети по Львівській області, одночасно поширивши фейкову інформацію про нібито "атаку на резиденцію" Путіна, намагаючись таким чином виправдати удар.
У Повітряних силах України не підтвердили застосування саме ракети "Орєшнік", але зазначили, що пуск було здійснено з полігону "Капустин Яр", де розташовані ракети цього типу.