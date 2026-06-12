Українські дрони уразили два НПЗ у Татарстані та комбінат у Тольятті

Сили оборони України у ніч на 12 червня уразили два НПЗ у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Як повідомляється, підрозділи Сил оборони у Республіці Татарстан уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.
Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.
Нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік.
Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.
Підприємство "ТАИФ-НК" - це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (після запуску
Комплексу глибокої переробки важких залишків - цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат.
Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів - від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.
Також уражено комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.
Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбіната.
Окрім того, уражено командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області рф і в районі Маринського Херсонської області.
Також завдано ураження по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська та вузлу зв'язку ворога в районі Веселого Донецької області.
Серед іншого українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні "Восточний" у районі Новопетрівки Запорізької області.
Також завдано ураження польовому артилерійському складу в районі Риб'янцевого Луганської області та логістичному складу противника в Маріуполі на Донеччині.
Окрім того, за результатами уточнення даних щодо ураженого 10 червня 2026 року Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Завод зупинив роботу.
Нагадаємо, сьогодні у мережі повідомляли, що у російському місті Тольятті після атаки дронів спалахнув хімічний завод "Тольяттикаучук". У Самарській області було оголошено режим безпілотної небезпеки та закрито повітряний простір.
Тольятті українські дрони атакують вже не вперше. У ніч на 4 квітня в місті вже горіли одразу два хімічні заводи після атаки дронів - тоді місцеві жителі також повідомляли про звуки двигунів і вибухи в різних частинах міста.