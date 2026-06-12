Українські дрони уразили два НПЗ у Татарстані та комбінат у Тольятті

Як повідомляється, підрозділи Сил оборони у Республіці Татарстан уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.



Підприємство "ТАИФ-НК" - це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (після запуску

Комплексу глибокої переробки важких залишків - цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат.

Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів - від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.

Також уражено комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбіната.

Окрім того, уражено командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області рф і в районі Маринського Херсонської області.

Також завдано ураження по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська та вузлу зв'язку ворога в районі Веселого Донецької області.

Серед іншого українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні "Восточний" у районі Новопетрівки Запорізької області.

Також завдано ураження польовому артилерійському складу в районі Риб'янцевого Луганської області та логістичному складу противника в Маріуполі на Донеччині.

Окрім того, за результатами уточнення даних щодо ураженого 10 червня 2026 року Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Завод зупинив роботу.



