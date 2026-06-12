Щоб Росія "палала сильніше", Київ попросить у союзників ще 20 млрд доларів, - Politico
Україна хоче отримати від своїх союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою перевагу на полі бою над Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування", - сказав високопоставлений чиновник з Міністерства оборони.
За даними джерел видання, запит на 20 мільярдів доларів буде озвучено 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
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Що відомо про запит України
За словами людей, знайомих з переговорами, це питання порушив міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час серії зустрічей з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.
За словами чиновника, кожному із союзників буде запропоновано від 2 до 6 мільярдів доларів для досягнення цільової суми у 20 мільярдів доларів.
"Це може бути допомога або позика", - зазначив він.
Допомога Україні має стати ключовим питанням на липневому саміті лідерів НАТО в Анкарі, де президент України Володимир Зеленський буде присутній на полях заходу.
На що планують витратити кошти
У разі погодження виділення коштів весь фінансовий ресурс планують негайно інвестувати в оборонний сектор.
Зокрема гроші мають спрямувати на:
- зміцнення протиповітряної оборони та закупівля далекобійної зброї;
- масове придбання безпілотників, боєприпасів та сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- здійснення прямих державних закупівель у вітчизняних українських оборонних компаній;
- розширення внесків за Переліком пріоритетних потреб України (PURL).
"Вікно можливостей має властивість зачинятися. Росія діє швидко та впроваджує інновації. І якщо ми дамо їй час на чергову адаптацію, то можемо втратити єдиний справжній шанс закінчити цю війну шляхом реальних переговорів", - розповів виданню високопосадовець.
Він наголосив, "якщо Росія створить власні ударні дрони середнього радіуса дії, це стане для нас катастрофою".
Удари по РФ
Нагадаємо, від початку 2026 року Україна суттєво наростила кількість ударів по військових та паливно-енергетичних об'єктах на території РФ.
За підрахунками The Economist, якщо з 2022 року до кінця 2024-го було зафіксовано 335 таких атак, то лише у 2025 році їхня кількість зросла до 658.
Цьогоріч цей показник може перевищити 800. Зокрема, українські сили регулярно завдають ударів по російських НПЗ, нафтобазах і портовій інфраструктурі.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ і надалі відповідатиме на російські атаки та застосовуватиме проти держави-агресора "справедливі далекобійні санкції".
Паралельно Сили оборони ведуть операцію з послаблення військової інфраструктури окупованого Криму.
Так, суттєвих пошкоджень зазнали логістичні маршрути противника.
Після двох атак Чонгарський міст отримав критичні пошкодження і наразі непридатний для руху транспорту, що ускладнило постачання російського угруповання на південному напрямку.