Украинские дроны поразили два НПЗ в Татарстане и комбинат в Тольятти

Силы обороны Украины в ночь на 12 июня поразили два НПЗ в Татарстане, комбинат в Тольятти, командные пункты и логистические объекты врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Как сообщается, подразделения Сил обороны в Республике Татарстан поразили нефтеперерабатывающие заводы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.
Подтверждено поражение целей и пожар на территории обоих предприятий.
Нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит широкий спектр горюче-смазочных материалов, в частности дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.
Предприятие "ТАИФ-НК" - это крупный нефтеперерабатывающий комплекс, который отличается чрезвычайно высокой глубиной переработки нефти (после запуска
Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков - этот показатель декларируется на уровне более 95%). Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат.
Продукция завода распределяется на несколько ключевых сегментов - от массового топлива до специфического сырья для нефтехимии и военных нужд.
Также поражен комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области, который специализируется на производстве синтетических каучуков (которые, в частности, используются в дальнейшем производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет), мономеров, фракций и высокооктановых добавок к бензину.
Подтверждено поражение цели и пожар на территории комбината.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Обесты и Искры Курской области РФ и в районе Маринского Херсонской области.
Также нанесено поражение по пунктам управления противника в районах Воскресенки и Покровска и узла связи врага в районе Веселого Донецкой области.
Среди прочего украинские воины нанесли поражение по району сосредоточения личного состава противника на полигоне "Восточный" в районе Новопетровки Запорожской области.
Также нанесено поражение полевому артиллерийскому складу в районе Рыбьянцево Луганской области и логистическому складу противника в Мариуполе Донецкой области.
Кроме того, по результатам уточнения данных по пораженному 10 июня 2026 года Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 и резервуар РВС-2000. Завод остановил работу.
Напомним, сегодня в сети сообщали, что в российском городе Тольятти после атаки дронов вспыхнул химический завод "Тольяттикаучук". В Самарской области был объявлен режим беспилотной опасности и закрыто воздушное пространство.
Тольятти украинские дроны атакуют уже не впервые. В ночь на 4 апреля в городе уже горели сразу два химических завода после атаки дронов - тогда местные жители также сообщали о звуках двигателей и взрывах в разных частях города.