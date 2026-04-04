Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)

03:47 04.04.2026 Сб
2 хв
Повідомляється й ще про одну атаку у Таганрозі, але інформація не підтверджена.
Пилип Бойко
Фото: пожежні РФ (Getty Images)

Російські моніторингові канали в ніч на 4 квітня інформують про вибухи на тлі повітряної тривоги у російському Тольятті. Місцеві жителі розповіли, що у різних частинах міста чули звук двигунів та вибухи й подібні повідомлення спочатку з'явились про Таганрог.

Про це інформує РБК-Україна.

Читайте також: Ленінградська область зазнала атаки дронів: під ударом опинилося оборонне підприємство

Очевидці розповідають про низький проліт БПЛА та звуки роботи ППО окупантів РФ. В аеропорту Самари введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Місцевий губернатор заявив, що оголошено режим "килим".

Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. Але згідно з опублікованими відео від мешканців міста, під ударом міг опинитись хімзавод "КуйбишевАзот". Один з очевидців каже, що завод палає.

Крім того, росіяни скаржаться, що дрони вразили підприємство "Тольяттікаучук". На обʼєкті масштабна пожежа.

Але ніч для росіян почалась все ж таки з атаки на Таганрог. Мешканці міста скаржаться на вибухи, а у пабліках пишуть, що в районі підприємства "ХозАгро" були прильоти на тлі ракетної небезпеки.

Оновлено о 04-20

Опозиційна Кремлю агенція ASTRA провела OSINT-аналіз і повідомила, що у Тольятті після атаки горить територія поблизу двох хімічних підприємств - "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот".

"Тольяттикаучук" - це нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти. Ці компоненти використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів.

"КуйбишевАзот" - хімічне підприємство, що випускає азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди).

Що відомо про останні атаки на територію РФ

Завдяки безпілотникам ЗСУ вдалось на 40% знищити потужності російського порту Приморськ на Балтійському морі. Він використовується для зберігання нафти.

Крім того, лише за останній тиждень березня морський експорт сировини з РФ обвалився, що призвело до втрати Кремлем понад 1 млрд доларів доходів.

Більше по темі:
Новини
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько, керівниця рубрики Війна в Україні — Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої