Українські дрони уразили 11 суден "тіньового флоту" РФ за ніч (епічне відео)

Він зазначив, що в межах "Молочка" в період з 6 по 16 липня уражено 147 російських суден, серед яких:

117 суден в акваторії Азовського моря;

30 суден в акваторії Чорного моря.

Серед сьогоднішніх цілей:

п'ять нафтових танкерів в акваторіях Чорного та Азовського морів - судна атакували оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру та 20-ї окремої бригади К-2;

один танкер-газовоз в акваторії Чорного моря атакували оператори 1-го окремого центру;

три суховантажні судна в акваторії Чорного моря уразили оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра";

два буксирні катери в акваторії Чорного моря уразили оператори 1-го окремого центру.

"Ціль: параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - наголосив "Мадяр".