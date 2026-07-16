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Украинские дроны поразили 11 судов "теневого флота" РФ за ночь (эпическое видео)

14:22 16.07.2026 Чт
2 мин
С начала июля под ударом находились уже около 150 российских кораблей
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский дрон "Лютий" (CNN)

В ночь на четверг, 16 июля, операторы Сил беспилотных систем атаковали еще 11 судов "теневого флота" России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Он отметил, что в рамках "Молочка" в период с 6 по 16 июля поражено 147 российских судов, среди которых:

  • 117 судов в акватории Азовского моря;
  • 30 судов в акватории Черного моря.

Среди сегодняшних целей:

  • пять нефтяных танкеров в акваториях Черного и Азовского морей - суда атаковали операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра", 1-го отдельного центра и 20-й отдельной бригады К-2;
  • один танкер-газовоз в акватории Черного моря атаковали операторы 1-го отдельного центра;
  • три сухогруза в акватории Черного моря поразили операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра";
  • два буксирных катера в акватории Черного моря поразили операторы 1-го отдельного центра.

"Цель: паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую морем баржу, слепую и глухую; не цель пятнами нефти испортить водную акваторию, поэтому никаких пробоин", - подчеркнул "Мадяр".

Напомним, в ночь на 15 июля операторы СБС поразили 20 российских судов, среди которых 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.

Кроме того, 14 июля украинские военные с помощью морского дрона уничтожили у Новороссийска российский пограничный корабль ФСБ "Изумруд". В 2018 году он принимал участие в нападении на корабли Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива.

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