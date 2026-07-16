Украинские дроны поразили 11 судов "теневого флота" РФ за ночь (эпическое видео)

В ночь на четверг, 16 июля, операторы Сил беспилотных систем атаковали еще 11 судов "теневого флота" России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
Он отметил, что в рамках "Молочка" в период с 6 по 16 июля поражено 147 российских судов, среди которых:
Среди сегодняшних целей:
"Цель: паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую морем баржу, слепую и глухую; не цель пятнами нефти испортить водную акваторию, поэтому никаких пробоин", - подчеркнул "Мадяр".
Напомним, в ночь на 15 июля операторы СБС поразили 20 российских судов, среди которых 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.
Кроме того, 14 июля украинские военные с помощью морского дрона уничтожили у Новороссийска российский пограничный корабль ФСБ "Изумруд". В 2018 году он принимал участие в нападении на корабли Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива.