Украинские дроны поразили 11 судов "теневого флота" РФ за ночь (эпическое видео)
В ночь на четверг, 16 июля, операторы Сил беспилотных систем атаковали еще 11 судов "теневого флота" России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
Он отметил, что в рамках "Молочка" в период с 6 по 16 июля поражено 147 российских судов, среди которых:
- 117 судов в акватории Азовского моря;
- 30 судов в акватории Черного моря.
Среди сегодняшних целей:
- пять нефтяных танкеров в акваториях Черного и Азовского морей - суда атаковали операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра", 1-го отдельного центра и 20-й отдельной бригады К-2;
- один танкер-газовоз в акватории Черного моря атаковали операторы 1-го отдельного центра;
- три сухогруза в акватории Черного моря поразили операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра";
- два буксирных катера в акватории Черного моря поразили операторы 1-го отдельного центра.
"Цель: паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую морем баржу, слепую и глухую; не цель пятнами нефти испортить водную акваторию, поэтому никаких пробоин", - подчеркнул "Мадяр".
Напомним, в ночь на 15 июля операторы СБС поразили 20 российских судов, среди которых 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.
Кроме того, 14 июля украинские военные с помощью морского дрона уничтожили у Новороссийска российский пограничный корабль ФСБ "Изумруд". В 2018 году он принимал участие в нападении на корабли Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива.