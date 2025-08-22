Українські дрони повторно вивели з ладу нафтопровід "Дружба" (відео)

Атака на нафтопровід "Дружба"

В ніч на 18 серпня у Тамбовській області Сили безпілотних систем атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє". В місті ураження спалахнула масштабна пожежа.

Після удару магістральний нафтопровід "Дружба" повністю зупинив перекачування нафти.

Уряд Угорщини заявив, що країна начебто залишилася без російської нафти і пригрозила зупинити продаж Україні електроенергії.

Натомість у Єврокомісії зазначили, що ураження НПС "Нікольскоє" не впливає на Словаччину та Угорщину.