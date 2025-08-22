Українські дрони повторно вивели з ладу нафтопровід "Дружба" (відео)

У російському місті Унеча (Брянська область) запущені з України дрони знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що входить до системи нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра").
Він зазначив, що перекачувальну станцію "Унєча" обстріляли дрони 14 полку Сил безпілотних систем.
"НПС "УНЕЧО" - пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин", - написав він.
"Мадяр" також оприлюднив відео пожежі після дронової атаки.
В ніч на 18 серпня у Тамбовській області Сили безпілотних систем атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє". В місті ураження спалахнула масштабна пожежа.
Після удару магістральний нафтопровід "Дружба" повністю зупинив перекачування нафти.
Уряд Угорщини заявив, що країна начебто залишилася без російської нафти і пригрозила зупинити продаж Україні електроенергії.
Натомість у Єврокомісії зазначили, що ураження НПС "Нікольскоє" не впливає на Словаччину та Угорщину.