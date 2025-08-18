ua en ru
Нафтопровід "Дружба" після ударів України припинив роботу, - Мадяр

Понеділок 18 серпня 2025
Нафтопровід "Дружба" після ударів України припинив роботу, - Мадяр Фото: командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Наталія Юрченко

Російський нафтопровід "Дружба" припинив перекачування нафти. Це сталося після атак українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") в Facebook.

"Нафтопровід "Дружба" відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС", - зазначив він.

"Мадяр" додав, що нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" у Тамбовській області знищено бійцями 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Атака на "Дружбу"

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області.

Внаслідок влучання там спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та забезпечує окупаційні війська.

Варто додати, що "Дружба" - один з найбільших та найпотужніших у світі нафтопровід з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу. Через цей трубопровід російська нафта йшла до країн Європи.

