Нафтопровід "Дружба" після ударів України припинив роботу, - Мадяр
Російський нафтопровід "Дружба" припинив перекачування нафти. Це сталося після атак українських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") в Facebook.
"Нафтопровід "Дружба" відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС", - зазначив він.
"Мадяр" додав, що нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" у Тамбовській області знищено бійцями 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.
Атака на "Дружбу"
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області.
Внаслідок влучання там спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.
Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та забезпечує окупаційні війська.
Варто додати, що "Дружба" - один з найбільших та найпотужніших у світі нафтопровід з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу. Через цей трубопровід російська нафта йшла до країн Європи.