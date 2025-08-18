Нафтопровід "Дружба" після ударів України припинив роботу, - Мадяр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") в Facebook.

"Нафтопровід "Дружба" відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС", - зазначив він.

Атака на "Дружбу"

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області.

Внаслідок влучання там спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та забезпечує окупаційні війська.

Варто додати, що "Дружба" - один з найбільших та найпотужніших у світі нафтопровід з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу. Через цей трубопровід російська нафта йшла до країн Європи.