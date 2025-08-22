Украинские дроны повторно вывели из строя нефтепровод "Дружба" (видео)

Атака на нефтепровод "Дружба"

В ночь на 18 августа в Тамбовской области Силы беспилотных систем атаковали станцию по перекачке нефти "Никольское". В месте поражения вспыхнул масштабный пожар.

После удара магистральный нефтепровод "Дружба" полностью остановил перекачку нефти.

Правительство Венгрии заявило, что страна якобы осталась без российской нефти и пригрозило остановить продажу Украине электроэнергии.

Однако в Еврокомиссии отметили, что поражение НПС "Никольское" не влияет на Словакию и Венгрию.