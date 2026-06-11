Українські дрони перетворили на "дорогу смерті" ключову трасу до Криму, - The Guardian

Траса вздовж Азовського узбережжя, яка є ключовою для російської логістики, перетворилася на "дорогу смерті" через постійні атаки українських безпілотників. Рух вантажів ворога цим маршрутом різко впав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Траса Р-280, яку окупанти називають "Новоросія", з'єднує російський Ростов-на-Дону з окупованими Мелітополем, Маріуполем та Кримом. Вона є головним сухопутним маршрутом для постачання армії РФ в обхід вразливого Керченського мосту.
Однак останніми місяцями українські військові фактично заблокували цей шлях за допомогою дронів, які цілодобово полюють на ворожі колони. Із кінця травня цивільний рух там майже припинено, а вздовж дороги стоять десятки спалених російських вантажівок і паливозаправників.
За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, за останні два тижні обсяги військових перевезень цією трасою скоротилися на 71%. Ефективність ударів визнали й в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що тактика ЗСУ серйозно обмежує можливості Росії забезпечувати свої угруповання на півдні.
Блокада ворожої логістики відбувається в межах так званої кампанії "середніх ударів" на відстані від 20 до 200 кілометрів від фронту. Для цього українські підрозділи використовують новітні технології:
У результаті цих дій в окупованому Криму вже зафіксували дефіцит пального. Також цього тижня через атаки безпілотників росіянам довелося призупинити рух через важливий Чонгарський міст.
The Guardian зазначає, що раніше міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що стратегічною метою України є створення повної "логістичної блокади" для російської армії.
Крім того, у травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість далекобійних ударів українських сил по об'єктах та логістиці ворога зросла вчетверо порівняно з початком року.
Нагадаємо, Чонгарський міст, який сполучав тимчасово окупований Крим із материковою частиною України, був повністю зруйнований після серії ударів українських дронів.
Також вранці 10 червня на ТОТ Херсонської області окупанти перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух через яку росіяни зупинили за останні дні після втрати Чонгарського мосту.