Украинские дроны превратили в "дорогу смерти" ключевую трассу в Крым, - The Guardian

Трасса Р-280, которую оккупанты называют "Новороссия", соединяет российский Ростов-на-Дону с оккупированными Мелитополем, Мариуполем и Крымом. Она является главным сухопутным маршрутом для снабжения армии РФ в обход уязвимого Керченского моста.

Однако в последние месяцы украинские военные фактически заблокировали этот путь с помощью дронов, которые круглосуточно охотятся на вражеские колонны. С конца мая гражданское движение там почти прекращено, а вдоль дороги стоят десятки сожженных российских грузовиков и топливозаправщиков.

По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, за последние две недели объемы военных перевозок по этой трассе сократились на 71%. Эффективность ударов признали и в американском Институте изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что тактика ВСУ серьезно ограничивает возможности России обеспечивать свои группировки на юге.

Какое оружие применяет Украина

Блокада вражеской логистики происходит в рамках так называемой кампании "средних ударов" на расстоянии от 20 до 200 километров от фронта. Для этого украинские подразделения используют новейшие технологии:

дроны Hornet - американские беспилотники с искусственным интеллектом, которые имеют дальность до 150 км и способны самостоятельно обнаруживать технику врага;

дроны Morrigan - новые отечественные беспилотники самолетного типа, которые запускаются без взлетной полосы с помощью специальной катапульты;

дистанционное минирование - сброс с воздуха мин, которые реагируют на движение транспорта.

В результате этих действий в оккупированном Крыму уже зафиксировали дефицит горючего. Также на этой неделе из-за атак беспилотников россиянам пришлось приостановить движение через важный Чонгарский мост.

Стратегическая цель Украины

The Guardian отмечает, что ранее министр обороны Михаил Федоров заявлял, что стратегической целью Украины является создание полной "логистической блокады" для российской армии.

Кроме того, в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество дальнобойных ударов украинских сил по объектам и логистике врага выросло вчетверо по сравнению с началом года.