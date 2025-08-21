UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Українські дрони паралізували логістику ворога на одному із ключових напрямків (відео)

Фото: Сили безпілотних систем паралізували логістику росіян на одному із ключових напрямків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Оператори Сил безпілотних систем паралізували логістику російських окупантів на одному із ключових напрямків. Бойову роботу зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Спалені автівки, знищений особовий склад та розірвані логістичні ланцюги окупантів - такий результат роботи операторів 427-го окремого полку "Рарог" угруповання Сил безпілотних систем на одному з ключових напрямків фронту", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, аеророзвідники та пілоти ударних дронів підрозділу тримають свою зону відповідальності під щільним вогневим контролем.

Вони діють професійно і швидко, тож від моменту виявлення цілі до її знищення минають лічені хвилини.

"Наші воїни доводять: від розплати окупантів не рятує ні швидкість, ні засоби РЕБ. Помста неминуча", - наголосили в Силах безпілотних систем.

Операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили автівку російських окупантів з РЕБом. Для цього воїни застосували важкий бомбер.

Також на одному з напрямків фронту бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" за допомогою FPV-дронів знищили російський танк Т-90М "Прорив".

Раніше Сили безпілотних систем завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі". Внаслідок атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сили безпілотних системЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони