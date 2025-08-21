Українські дрони паралізували логістику ворога на одному із ключових напрямків (відео)

Оператори Сил безпілотних систем паралізували логістику російських окупантів на одному із ключових напрямків. Бойову роботу зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.
"Спалені автівки, знищений особовий склад та розірвані логістичні ланцюги окупантів - такий результат роботи операторів 427-го окремого полку "Рарог" угруповання Сил безпілотних систем на одному з ключових напрямків фронту", - йдеться в повідомленні.
У командуванні зазначили, аеророзвідники та пілоти ударних дронів підрозділу тримають свою зону відповідальності під щільним вогневим контролем.
Вони діють професійно і швидко, тож від моменту виявлення цілі до її знищення минають лічені хвилини.
"Наші воїни доводять: від розплати окупантів не рятує ні швидкість, ні засоби РЕБ. Помста неминуча", - наголосили в Силах безпілотних систем.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили автівку російських окупантів з РЕБом. Для цього воїни застосували важкий бомбер.
Також на одному з напрямків фронту бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" за допомогою FPV-дронів знищили російський танк Т-90М "Прорив".
Раніше Сили безпілотних систем завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі". Внаслідок атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа.