FPV страйк. СБС знищили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив" (відео)

Неділя 17 серпня 2025 15:31
UA EN RU
FPV страйк. СБС знищили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив" (відео) Фото: СБС знищили найсучасніший танк РФ "Т-90М" (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

На одному з напрямків фронту бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" за допомогою FPV-дронів знищили російський танк Т-90М "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗС України.

За даними підрозділу, дрон-оператори спершу знерухомили техніку, а потім завдали повторного удару, що призвело до її повного знищення.

Танк "Т-90М" було прийнято на озброєння російських військ у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько 4,5 млн доларів.

Крім цього, внаслідок точних атак полку "Ахіллес" було виведено з ладу ще одну бронемашину противника, а також реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" і вантажівку "КАМАЗ".

Застосування FPV-дронів залишається одним із найефективніших способів боротьби з важкою технікою окупантів.

Інші операції СБС

Нагадаємо, що 17 липня оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу. Внаслідок удару ЗРК було знищено.

Сили безпілотних систем продовжують відігравати ключову роль у знищенні російських загарбників в Україні.

