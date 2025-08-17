FPV страйк. СБС знищили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив" (відео)

На одному з напрямків фронту бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" за допомогою FPV-дронів знищили російський танк Т-90М "Прорив".

За даними підрозділу, дрон-оператори спершу знерухомили техніку, а потім завдали повторного удару, що призвело до її повного знищення.

Танк "Т-90М" було прийнято на озброєння російських військ у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько 4,5 млн доларів.

Крім цього, внаслідок точних атак полку "Ахіллес" було виведено з ладу ще одну бронемашину противника, а також реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" і вантажівку "КАМАЗ".

Застосування FPV-дронів залишається одним із найефективніших способів боротьби з важкою технікою окупантів.