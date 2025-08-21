Украинские дроны парализовали логистику врага на одном из ключевых направлений (видео)

"Сожженные машины, уничтоженный личный состав и разорванные логистические цепи оккупантов - таков результат работы операторов 427-го отдельного полка "Рарог" группировки Сил беспилотных систем на одном из ключевых направлений фронта", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, аэроразведчики и пилоты ударных дронов подразделения держат свою зону ответственности под плотным огневым контролем.

Они действуют профессионально и быстро, поэтому от момента обнаружения цели до ее уничтожения проходят считанные минуты.

"Наши воины доказывают: от расплаты оккупантов не спасает ни скорость, ни средства РЭБ. Месть неизбежна", - подчеркнули в Силах беспилотных систем.