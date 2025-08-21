RU

Украинские дроны парализовали логистику врага на одном из ключевых направлений (видео)

Фото: Силы беспилотных систем парализовали логистику россиян на одном из ключевых направлений (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы Сил беспилотных систем парализовали логистику российских оккупантов на одном из ключевых направлений. Боевую работу зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Сил беспилотных систем ВСУ.

"Сожженные машины, уничтоженный личный состав и разорванные логистические цепи оккупантов - таков результат работы операторов 427-го отдельного полка "Рарог" группировки Сил беспилотных систем на одном из ключевых направлений фронта", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, аэроразведчики и пилоты ударных дронов подразделения держат свою зону ответственности под плотным огневым контролем.

Они действуют профессионально и быстро, поэтому от момента обнаружения цели до ее уничтожения проходят считанные минуты.

"Наши воины доказывают: от расплаты оккупантов не спасает ни скорость, ни средства РЭБ. Месть неизбежна", - подчеркнули в Силах беспилотных систем.

 

Операции Сил беспилотных систем

Напомним, недавно украинские защитники уничтожили машину российских оккупантов с РЭБом. Для этого воины применили тяжелый бомбер.

Также на одном из направлений фронта бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" с помощью FPV-дронов уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв".

Ранее Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.

