Украинские дроны парализовали логистику врага на одном из ключевых направлений (видео)

Операторы Сил беспилотных систем парализовали логистику российских оккупантов на одном из ключевых направлений. Боевую работу зафиксировали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Сил беспилотных систем ВСУ.
"Сожженные машины, уничтоженный личный состав и разорванные логистические цепи оккупантов - таков результат работы операторов 427-го отдельного полка "Рарог" группировки Сил беспилотных систем на одном из ключевых направлений фронта", - говорится в сообщении.
В командовании отметили, аэроразведчики и пилоты ударных дронов подразделения держат свою зону ответственности под плотным огневым контролем.
Они действуют профессионально и быстро, поэтому от момента обнаружения цели до ее уничтожения проходят считанные минуты.
"Наши воины доказывают: от расплаты оккупантов не спасает ни скорость, ни средства РЭБ. Месть неизбежна", - подчеркнули в Силах беспилотных систем.
Напомним, недавно украинские защитники уничтожили машину российских оккупантов с РЭБом. Для этого воины применили тяжелый бомбер.
Также на одном из направлений фронта бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" с помощью FPV-дронов уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв".
Ранее Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.