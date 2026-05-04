UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський

11:35 04.05.2026 Пн
2 хв
Президент назвав напрямок, у якому треба "штовхати" главу Кремля
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Вперше за багато років на параді 9 травня у Москві не буде військової техніки, що демонструє, що РФ вже не така сильна, як раніше. При цьому на ньому можуть пролетіти українські дрони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Читайте також: Дрони атакували столицю Росії, вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля

За його словами, це літо стане тим моментом, коли російський диктатор Володимир Путін буде вирішувати, що робити далі - розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Зеленський наголосив, що главу Кремля необхідно штовхати в напрямку дипломатії.

"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді", - зазначив президент.

За його словами, це демонструє, що росіяни вже не настільки сильні, як раніше, тому на них треба продовжувати тиснути санкціями.

Фото: Володимир Зеленський заявив, що на РФ треба й надалі тиснути санкціями (інфографіка РБК-Україна)

Атаки дронами на Москву

Нагадаємо, сьогодні вночі безпілотники завдали удару по Москві - це сталося за п’ять днів до чергового параду. Уламки дрона впали у столиці країни-агресорки прямо посеред вулиці, місцева влада заявила про пошкодження будівлі елітного ЖК на вулиці Мосфільмівській.

В ніч на неділю, 3 квітня, Москву також атакували невідомі безпілотники. За словами місцевої влади, два дрони вдалося збити. Тоді вводили тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів у двох аеропортах - московському "Внуково" та ярославському "Туношна".

Раніше московський мер Сергій Собянін увесь вечір повідомляв про роботу ППО через дрони, які летіли на російську столицю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінПарад у МосквіВійна в УкраїніДрони