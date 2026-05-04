Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский

11:35 04.05.2026 Пн
2 мин
Президент назвал направление, в котором надо "толкать" главу Кремля
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Впервые за много лет на параде 9 мая в Москве не будет военной техники, что демонстрирует, что РФ уже не так сильна, как раньше. При этом на нем могут пролететь украинские дроны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Читайте также: Дроны атаковали столицу России, взрывы прогремели в 6 километрах от Кремля

По его словам, это лето станет тем моментом, когда российский диктатор Владимир Путин будет решать, что делать дальше - расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. Зеленский отметил, что главу Кремля необходимо толкать в направлении дипломатии.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде", - отметил президент.

По его словам, это демонстрирует, что россияне уже не настолько сильны, как раньше, поэтому на них надо продолжать давить санкциями.

Фото: Владимир Зеленский заявил, что на РФ надо и дальше давить санкциями (инфографика РБК-Украина)

Атаки дронами на Москву

Напомним, сегодня ночью беспилотники нанесли удар по Москве - это произошло за пять дней до очередного парада. Обломки дрона упали в столице страны-агрессора прямо посреди улицы, местные власти заявили о повреждении здания элитного ЖК на улице Мосфильмовской.

В ночь на воскресенье, 3 апреля, Москву также атаковали неизвестные беспилотники. По словам местных властей, два дрона удалось сбить. Тогда вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов в двух аэропортах - московском "Внуково" и ярославском "Туношна".

Ранее московский мэр Сергей Собянин весь вечер сообщал о работе ПВО из-за дронов, которые летели на российскую столицу.

