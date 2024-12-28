Українські дрони можуть бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів, - Юсов

У відповідь на запитання ведучої щодо кадрів у мережі про дрони у Мурманській області, де знаходиться аеродром "Оленья", та про атаки БПЛА на інші стратегічні військові летовища на території РФ, Юсов зазначив, що "розвідка любить тишу", й наразі не про всі операції можна розповідати.

"Із того, що можна говорити, це вже не секрет, до 2 тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати", - сказав представник військової розвідки.

Юсов додав, що "ми не підтверджуємо і не спростовуємо, немає офіційних заяв, коли в більшості випадків щось вибухає у Росії".

"Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", - сказав він.

Представник ГУР акцентував, що "інциденти трапляються" виключно на об'єктах, які пов'язані з військово-промисловим комплексом, з окупаційною армією держави-агресора, на об'єктах, які займаються або фінансуванням, або військовим, логістичним та оборонним забезпеченням ворожих сил.

"На відміну від того, що робить ворог, ми бачимо масовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні, які тривають. Це фактично воєнні злочини, про які говорить увесь світ. То інциденти у РФ пов'язані виключно з військовими об'єктами, з військовою інфраструктурою", - наголосив Юсов.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, в Україні досить активно триває розробка та удосконалення різних типів безпілотних авіаційних комплексів, створюються нові дрони, зокрема й далекобійні.

Ще в липні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує збільшити виробництво далекобійних БПЛА.

Раніше РБК-Україна писало, що нещодавно вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" офіційно допустили до постачання в підрозділи ЗСУ.

Також раніше стало відомо, що в Україні завершилися випробування дронів з оптоволоконним зв’язком.

Додамо, 20 грудня Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану". Було затверджено перелік пріоритетних зразків ракет, дронів та роботів. Зазначимо, що дана постанова фактично визначає новий термін "Зброя перемоги".

В середині грудня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський розповів, що в Україні також розвивається проект дрона-"матки".