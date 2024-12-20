Україна завершила випробування дронів з оптоволоконним зв’язком: у чому їх особливість

В Україні завершили випробування лінійки БПЛА з оптоволоконним зв’язком. Вони забезпечують захищене управління навіть в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що дрон-камікадзе проєкту "BLACK WIDOW WEB 10" здатен долати дистанції понад 5 кілометрів, не піддаючись впливу РЕБ.

Окрім цього, вони можуть доставляти до 2 кілограмів корисного вантажу.

Також у Генштабі заявили, що цей проєкт вже отримав схвалення в рамках стандартів НАТО, а його розробники наближаються до завершення процесу отримання кодів Альянсу для цілої серії БПЛА.

Начальник управління, полковник Віталій Добрянський, додав, що завдяки проєкту вдалося вирішити важливе завдання - подолання ворожих засобів РЕБ при використанні дронів.

"Це не просто новий зразок озброєння - це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку", - заявили в Генштабі.

Також там додали, що завдяки цьому проєкту роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку.

Повідомляється, що FPV-дрони з технологією оптоволоконного зв’язку стануть проблемою для ворога на лінії бойового зіткнення.

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