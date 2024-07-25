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Зеленський заінтригував заявою про вітчизняні ракети та дрони

Київ, Четвер 25 липня 2024 20:54
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Зеленський заінтригував заявою про вітчизняні ракети та дрони Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна планує збільшити виробництво далекобійних дронів. Також є прогрес і в питанні ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні, 25 липня, провів тривалі та детальні переговори з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Було проведено аналіз роботи підприємств оборонної сфери.

"Хороші результати є. Багато різних аспектів - і по нашій броньованій техніці, і щодо дронів, і по артилерії", - зазначив Зеленський.

Він додав, що галузь оборонної сфери стає вже відчутно іншою - більш сильною та ефективною. І важливо, що там почали відчутно працювати іноземні кошти країн-партнерів.

За словами Зеленського, сьогодні з "Укроборонпромом" та ракетниками було визначено оновлені завдання. Зараз по багатьох напрямах "є не лише потенціал чи певні результати, а й постачання для виконання завдань" українськими військовими. Такі постачання зростають.

"Плюс по наших далекобійних дронах ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати", - наголосив президент.

Що передувало

Нагадаємо, Україна вже виробляє безпілотники та ракети, які активно використовуються для ударів по російських окупантах. Зокрема, інноваційні українські надводні дрони потопили велику кількість кораблів Чорноморського флоту.

Також Україна знищувала за допомогою своєї ракети "Нептун" ракетний крейсер росіян "Москва" у Чорному морі.

Нещодавно Зеленський розповідав про хорошу динаміку української ракетної програми. За його словами, зараз Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети, що скоротить залежність у цьому питанні від країн Заходу.

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