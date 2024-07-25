Зеленський заінтригував заявою про вітчизняні ракети та дрони

Україна планує збільшити виробництво далекобійних дронів. Також є прогрес і в питанні ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні, 25 липня, провів тривалі та детальні переговори з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Було проведено аналіз роботи підприємств оборонної сфери.

"Хороші результати є. Багато різних аспектів - і по нашій броньованій техніці, і щодо дронів, і по артилерії", - зазначив Зеленський.

Він додав, що галузь оборонної сфери стає вже відчутно іншою - більш сильною та ефективною. І важливо, що там почали відчутно працювати іноземні кошти країн-партнерів.

За словами Зеленського, сьогодні з "Укроборонпромом" та ракетниками було визначено оновлені завдання. Зараз по багатьох напрямах "є не лише потенціал чи певні результати, а й постачання для виконання завдань" українськими військовими. Такі постачання зростають.

"Плюс по наших далекобійних дронах ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати", - наголосив президент.