В Україні є лазерна зброя "Тризуб" та розвивається проект дрона-"матки", - Сухаревський

Україна має у своєму розпорядженні лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Вона дозволяє збивати літаки на відстані понад 2 кілометри.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", - розповів Сухаревський.

За його словами, наразі Сили безпілотних систем на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер.

"Він справді працює, він справді є", - наголосив він.

Сухаревський також розповів, що в Україні розвивають програму дрона-"матки", яка несе легкі ударні дрони.

"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив", - зазначив полковник.

Він зауважив, що масштабування цього проекту є одним із найперспективніших елементів у його роботі.

Сили безпілотних систем ЗСУ

У лютому цього року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил. У Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ. Літом було призначено командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський. Що відомо про командувача читайте в матеріалі РБК-Україна.