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"Зброя перемоги": уряд затвердив перелік пріоритетних зразків ракет, дронів та роботів

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 09:27
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"Зброя перемоги": уряд затвердив перелік пріоритетних зразків ракет, дронів та роботів Фото: Уряд України затвердив постанову "Зброя перемоги" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України 20 грудня ухвалив постанову "Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану". Ця постанова фактично визначає новий термін "Зброя перемоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпрому).

За даними пресслужби, "Зброя перемоги" - це перелік пріоритетних зразків озброєння, військової і спеціальної техніки, ракет і боєприпасів, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби, роботизованих комплексів вітчизняного виробництва.

Державні замовники озброєння і військової техніки повинні будуть враховувати цей перелік під час планування держзакупівель озброєнь та військової техніки (ОВТ)

Постанова "Зброя перемоги" також затверджує порядок формування переліку пріоритетних зразків ОВТ. Його має сформувати Міністерство оборони на основі потреб, визначених Генштабом та держзамовниками з урахуванням спроможностей українського ОПК, поданих Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Перелік "Зброї перемоги" буде затверджений Кабінетом за поданням Міністерства оборони.

"Затвердження переліку "Зброї перемоги" має стати основою для отримання виробниками довгострокових контрактів - на 3/5/10 років, які будуть бустером у розвитку українського ОПК", - сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, на забезпечення Сил оборони наступного року передбачено понад 2,2 трлн гривень. Із цієї суми 740 млрд гривень буде спрямовано на закупівлю зброї, що повністю покриває річну потребу, а майже 50 млрд гривень - на виробництво та придбання БПЛА.

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