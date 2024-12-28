Украинские дроны могут бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров, - Юсов

В ответ на вопрос ведущей о кадрах в сети о дронах в Мурманской области, где находится аэродром "Оленья", и об атаках БПЛА на другие стратегические военные аэродромы на территории РФ, Юсов отметил, что "разведка любит тишину", и пока не обо всех операциях можно рассказывать.

"Из того, что можно говорить, это уже не секрет, до 2 тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать", - сказал представитель военной разведки.

Юсов добавил, что "мы не подтверждаем и не опровергаем, нет официальных заявлений, когда в большинстве случаев что-то взрывается в России".

"Могу лишь сказать, что взрывается там не просто так", - сказал он.

Представитель ГУР акцентировал, что "инциденты случаются" исключительно на объектах, связанных с военно-промышленным комплексом, с оккупационной армией государства-агрессора, на объектах, которые занимаются или финансированием, или военным, логистическим и оборонным обеспечением вражеских сил.

"В отличие от того, что делает враг, мы видим массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, которые продолжаются. Это фактически военные преступления, о которых говорит весь мир. То инциденты в РФ связаны исключительно с военными объектами, с военной инфраструктурой", - подчеркнул Юсов.

Производство дронов в Украине

Напомним, в Украине достаточно активно продолжается разработка и усовершенствование различных типов беспилотных авиационных комплексов, создаются новые дроны, в том числе и дальнобойные.

Еще в июле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует увеличить производство дальнобойных БПЛА.

Ранее РБК-Украина писало, что недавно отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" официально допустили к поставке в подразделения ВСУ.

Также ранее стало известно, что в Украине завершились испытания дронов с оптоволоконной связью.

Добавим, 20 декабря Кабинет министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения". Был утвержден перечень приоритетных образцов ракет, дронов и роботов. Отметим, что данное постановление фактически определяет новый термин "Оружие победы".

В середине декабря командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский рассказал, что в Украине также развивается проект дрона-"матки".