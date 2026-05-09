Украинские дроны добрались до Маривуполя: ISW оценил новую тактику ВСУ

Беспилотники Сил обороны все активнее атакуют российскую логистику на оперативной глубине. По оценкам ISW, это может стать важным фактором для будущих контрнаступлений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отметили, что украинские войска проводят разведку и атакуют российские наземные линии снабжения на оккупированной части Донецкой области - примерно в 105 километрах от фронта.

В частности, 1-й корпус Нацгвардии "Азов" 8 мая сообщил об ударах по российским военным объектам вблизи Мариуполя и заявил, что украинские дроны уже перекрывают логистику РФ на расстоянии до 160 километров от позиций операторов.

В ISW обратили внимание на геолокационные видео, обнародованные 6 и 8 мая. На кадрах видны удары украинских дронов по российскому грузовику на трассе Т-0509 Мариуполь-Донецк, примерно в 95 километрах от линии фронта.

Кроме того, украинские беспилотники были зафиксированы непосредственно в Мариуполе и вдоль трассы М-14, которая ведет в направлении оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Аналитики объяснили, что эти маршруты имеют критическое значение для российской армии. Трасса Т-0509 используется для снабжения войск РФ, которые ведут наступательные действия на севере Донецкой области, а М-14 обеспечивает логистику оккупантов в направлении Орехова и левобережья Днепра.

"Способность Украины наносить удары беспилотниками по движущимся целям на расстоянии более 100 километров от линии фронта, в районах, где ранее российские войска могли осуществлять логистику относительно безрисково, вероятно, позволит достичь частичных эффектов воздушной блокады поля боя (BAI), что ухудшит способность российских войск проводить будущие наступательные операции или защищаться от украинских контрнаступлений", - отметили в ISW.

В отчете также отмечается, что Украина активно наращивает кампанию ударов средней дальности по российским тыловым объектам еще с конца 2025 года, а с марта 2026 года интенсивность таких атак существенно возросла.

По мнению аналитиков ISW, систематические удары по логистике РФ могут поддержать будущие украинские контрнаступления - подобно операциям, которые ранее позволили ВСУ освободить часть Купянска и территории на юге Днепропетровской области.