"Азов" заявив, що "повертається" до Маріуполя: що це означає (відео)
Підрозділ "Азов" заявив, що повертається до Маріуполя. Вперше за час повномасштабної війни він фіксує в об'єктиві рідне місто, і завдає ударів по цілях окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".
Що відбувається
Пілоти "Азову" патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення. У зоні охоплення - Маріуполь і його околиці.
Окупанти використовують українські дороги в місті для перекидання особового складу і техніки. Саме ці маршрути тепер у фокусі розвідувально-ударних комплексів полку.
"1-й корпус НГУ "Азов" продовжує створення "санітарної зони" для російської логістики. Глибина ударів зростатиме", - заявили в "Азові".
"Азов" повернувся до Маріуполя поки що з неба. Але в полку дають зрозуміти - це лише початок.
Тим часом окупанти намагаються закріпитися в Маріуполі через нову інфраструктуру. Як повідомляло РБК-Україна, так звана "влада ДНР" планує запустити пряме залізничне сполучення між Маріуполем і Донецьком до літа 2026 року.
Офіційне прикриття - "підготовка до курортного сезону", реальна мета - логістичний коридор для перекидання військ і вивезення майна.
Нагадаємо, у ніч на 11 березня дрони вже атакували тимчасово окупований Маріуполь. Після удару стався вибух на складі боєприпасів - почалася детонація.