Головна » Новини » Надзвичайні події

Маріуполь, Сизрань і Самару атакували дрони: виникли пожежі, здетонував БК

03:15 11.03.2026 Ср
2 хв
Чергові "хлопки" призвели до пожеж
aimg Едуард Ткач
Маріуполь, Сизрань і Самару атакували дрони: виникли пожежі, здетонував БК Фото: місцева влада події поки що не коментує (Getty Images)

У ніч на 11 березня невідомі атакували тимчасово окупований Маріуполь, а також низку російських міст. Після обстрілів виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові та російські Telegram-канали.

Читайте також: Супутникові знімки показали масштаб маріупольського кладовища: доказ військових злочинів РФ

Згідно з публікаціями в пабліках, першим під атаку потрапив Маріуполь. Буквально відразу після початку нової доби, під Маріуполем, як стверджується, був атакований склад БК, після чого почалася детонація. Хоча пізніше в деяких канал писали, що атака сталася в самому місті.

Через кілька годин стало відомо, що під удар дронів потрапили вже російські міста. Зокрема, в Сизрані нібито був збитий безпілотник, після чого почалася пожежа. Що насправді горить - жодних деталей поки що немає. Однак росіяни скаржилися, що чули близько 10 гучних вибухів у різних районах міста.

Також додамо, що цієї ночі серії вибухів прогриміли в Сочі та Самарі. Жодних офіційних коментарів про наслідки поки що не було.

Інші удари по ворогу

Нагадаємо, що це вже далеко не перша атака дронів по тимчасово окупованих українських населених пунктах і містах.

Наприклад, 22 лютого командувач Силами безпілотних сил ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що цієї ночі було проведено операцію, унаслідок якої біля Донецька та Маріуполя було уражено ЗРК "ТОР".

Також президент України Володимир Зеленський 10 березня розповів, що цього дня українські захисники завдали удару по питанню заводу росіян у Брянську. Об'єкт виробляє важливі для ракет компоненти.

