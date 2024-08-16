Українські десантники показали кадри перших годин початку Курської операції

Українські десантники показали кадри перших годин після початку наступальної операції у Курській області РФ. Операція розпочалася 6 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

"Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції", - зазначили десантники.

Командування ДШВ повідомляє, що у перші години операції українські військові здійснили розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. Також працювала авіація та артилерія. Крім того, у перші години вже були перші полонені російські солдати.

"Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ, задіяних в операції", - додали в ДШВ.