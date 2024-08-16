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Украинские десантники показали кадры первых часов начала Курской операции

Курская область, Пятница 16 августа 2024 08:41
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Украинские десантники показали кадры первых часов начала Курской операции Фото: ДШВ показали кадры первых часов операции в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские десантники показали кадры первых часов после начала наступательной операции в Курской области РФ. Операция началась 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции", - отметили десантники.

Командование ДШВ сообщает, что в первые часы операции украинские военные проводили разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника. Также работала авиация и артиллерия. Кроме того, в первые часы уже были первые пленные российские солдаты.

"Теперь все зависит от стойкости украинского солдата всех родов войск, задействованных в операции", - добавили в ДШВ.

Операция в Курской области

Отметим, 6 августа россияне заявили о прорыве границы в Курской области. Минобороны РФ сначала пыталось уменьшить масштаб боевых действий на приграничных территориях, однако так называемые российские "военкоры" жаловались на продвижение украинских сил.

Украина почти неделю сохраняла информационную тишину. Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил операцию Сил обороны в Курской области. По последним данным, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области.

Также в Курской области была создана первая военная комендатура. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Вчера источники РБК-Украина сообщили, что бойцы СБУ в Курской области взяли в плен сразу 102 российских военнослужащих. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

Как отмечают источники, среди пленных также воины кадыровского подразделения "Ахмат".

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