Українські бомбери відпрацювали по піхоті росіян на Покровському напрямку (відео)

Бомбери 5-ї окремої штурмової київської бригади відпрацювали по російській піхоті, яка намагалась пройти поле на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади.

"У самому розпалі дня, наші бомбери успішно зупинили спробу ворога пройти поле, російська піхота думала, що може безкарно рухатись нашими землями, але отримала чітку відповідь", - пише бригада.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 2 січня, на лінії фронту відбулось більше 130 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Курахівському напрямках.

Також вчора втрати особового складу Росії склали 1080 військових. Від початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила більше 793 тисяч солдатів. Зокрема Сили оборони за вчорашній день знищили:

1 танк;

14 бойових броньованих машин й не тільки.

Тим часом Національна гвардія України показала відео з відбиття ворожого штурму 1 січня.