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Знищені танки, БК та бронетехніка. Нацгвардія показала відбиття штурму минулої доби

Четвер 02 січня 2025 11:59
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Знищені танки, БК та бронетехніка. Нацгвардія показала відбиття штурму минулої доби Ілюстративне фото: Нацгвардія показала відбиття штурму минулої доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці Національної гвардії, протягом минулої доби, 1 січня, під час відбиття ворожого штурму знищили десять одиниць ворожої техніки. Також одного окупанта було взято у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Під час відбиття штурмових дій росіян по лінії фронту було знищено:

  • 2 танки;
  • 4 одиниці бронетехніки;
  • 4 одиниці автомобільної техніки;
  • 2 артилерійські системи;
  • 2 склади БК;


"Нанесли ураження по 31 скупченню живої сили противника. 1 окупанта, який вцілів під час штурмових дій, взято у полон", - пише Півненко.

Також на оприлюдненому відео можна побачити спецпризначенців загону "Крила Омеги".

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку.

Втрати Росії склали 1370 одиниць особового складу. Зокрема Сили оборони знищили:

  • 4 танки;
  • 13 бойових броньованих машин;
  • 20 артилерійських систем.

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