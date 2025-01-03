Украинские бомберы отработали по пехоте россиян на Покровском направлении (видео)
Бомберы 5-й отдельной штурмовой киевской бригады отработали по российской пехоте, которая пыталась пройти поле на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады.
"В самом разгаре дня, наши бомберы успешно остановили попытку врага пройти поле, российская пехота думала, что может безнаказанно двигаться по нашим землям, но получила четкий ответ", - пишет бригада.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 2 января, на линии фронта состоялось более 130 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Кураховском направлениях.
Также вчера потери личного состава России составили 1080 военных. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла более 793 тысяч солдат. В частности Силы обороны за вчерашний день уничтожили:
- 1 танк;
- 14 боевых бронированных машин и не только.
Тем временем Национальная гвардия Украины показала видео с отражением вражеского штурма 1 января.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.