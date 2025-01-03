Украинские бомберы отработали по пехоте россиян на Покровском направлении (видео)

Бомберы 5-й отдельной штурмовой киевской бригады отработали по российской пехоте, которая пыталась пройти поле на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады.

"В самом разгаре дня, наши бомберы успешно остановили попытку врага пройти поле, российская пехота думала, что может безнаказанно двигаться по нашим землям, но получила четкий ответ", - пишет бригада.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 2 января, на линии фронта состоялось более 130 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Кураховском направлениях.

Также вчера потери личного состава России составили 1080 военных. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла более 793 тысяч солдат. В частности Силы обороны за вчерашний день уничтожили:

1 танк;

14 боевых бронированных машин и не только.

Тем временем Национальная гвардия Украины показала видео с отражением вражеского штурма 1 января.