Втрати РФ в Україні перевищили 793 тисячі військових з початку вторгнення
За добу, 2 січня, Росія на фронті в Україні втратила 1080 військових. З початку вторгнення армія РФ не дорахувалась вже понад 793 тисячі окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 793250 (+1080) осіб ліквідовано;
- танків – 9677 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 20070 (+14) од.;
- артилерійських систем – 21555 (+3) од.;
- РСЗВ – 1257 (+1) од.;
- засоби ППО – 1032 од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 330 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21249 (+49) од.;
- крилаті ракети – 3003 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од.;
- спеціальна техніка - 3675 од.
Ситуація на фронті
На вечір 2 січня вздовж всієї лінії фронту відбулося 118 бойових зіткнень. До того ж, як розповів президент України Володимир Зеленський, ситуація у східній частині лінії фронту наразі одна з найскладніших. Однак у січні буде робитись все для того, щоб стабілізувати її.
Додамо, що перед Новим роком ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів, а у листопаді та грудні втрати Росії на фронті стали рекордними.
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