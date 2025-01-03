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Втрати РФ в Україні перевищили 793 тисячі військових з початку вторгнення

Україна, П'ятниця 03 січня 2025 08:21
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Втрати РФ в Україні перевищили 793 тисячі військових з початку вторгнення Фото: в Генштабі ЗСУ розповіли про втрати РФ на 3 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 2 січня, Росія на фронті в Україні втратила 1080 військових. З початку вторгнення армія РФ не дорахувалась вже понад 793 тисячі окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 793250 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків – 9677 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 20070 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 21555 (+3) од.;
  • РСЗВ – 1257 (+1) од.;
  • засоби ППО – 1032 од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 330 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21249 (+49) од.;
  • крилаті ракети – 3003 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од.;
  • спеціальна техніка - 3675 од.

Ситуація на фронті

На вечір 2 січня вздовж всієї лінії фронту відбулося 118 бойових зіткнень. До того ж, як розповів президент України Володимир Зеленський, ситуація у східній частині лінії фронту наразі одна з найскладніших. Однак у січні буде робитись все для того, щоб стабілізувати її.

Додамо, що перед Новим роком ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів, а у листопаді та грудні втрати Росії на фронті стали рекордними.

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