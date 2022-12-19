Українські біженці у Литві зможуть безкоштовно користуватися транспортом у 2023 році

Як зазначає видання, такою ініціативою компанії LTG Link, що здійснює пасажирські залізничні перевезення, можуть скористатися всі, хто виїхав з України через російську агресію.

"З 1 серпня всі люди, які тікали і тікають від війни Росії в Україні до Литви, можуть користуватися безкоштовним залізничним сполученням на місцевих маршрутах у Литві. Усіх пасажирів, які бажають скористатися ініціативою, тобто як громадян України, так і негромадян України, ми просимо надати підтверджуючі документи - паспорт чи посвідчення особи, свідоцтво про народження для дітей та реєстраційну картку, видану Департаментом міграції", - попросила речник компанії Котріна Дзікарайте.

У Вільнюсі, столиці Литви, для українців до кінця року діяла можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом. На засіданні Ради міста, яке щойно відбулося, ця пільга була подовжена до 2024 року.

Також до Каунаської міської ради внесено пропозицію дозволити українцям користуватися 99% транспортною пільгою. У проєкті передбачено, що річний квиток з такою знижкою видаватиметься при пред'явленні реєстраційної картки, виданої Департаментом міграції, або дійсної посвідки на проживання, виданої у 2023 році у Литві з гуманітарних причин.

Начальник транспортного відділу Клайпедського міського самоврядування Рімантас Моцкус повідомив, що ведеться підготовка до подовження наступного року чинної пільги для українців у Клайпеді - введуть безкоштовний квиток.

Видання нагадало, що, за даними Департаменту статистики, з початку війни Росії в Україні до Литви прибуло 71,5 тисяч біженців. Проте деякі з них могли вже залишити Литву.