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Безкоштовний потяг в Німеччину для українців: що змінилося у грудні

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Четвер 15 грудня 2022 14:17
Безкоштовний потяг в Німеччину для українців: що змінилося у грудні Фото: Гуманітарний потяг в Німеччину для українців (t.me/railadventure)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці, які рушають за прихистком до Німеччини, можуть дістатися туди безплатно гуманітарним потягом із польського Перемишля.

З 12 грудня в рух поїзда внесли зміни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пшемишль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

"Поїздом користувалися, щоб доїхати з Перемишля в Краків"

Українці, які прибувають на станцію в Перемишль, можуть відразу сісти на потяг до Ганновера у Німеччині, де приймають українських біженців. Попередньо білети отримувати не потрібно.

Втім, тепер у рух поїзда внесли зміни, щоб українці не використовували його для безплатних поїздок Польщею.

"Від імені SKPL CARGO інформуємо, що поїзд для біженців з України, а саме Перемишль – Ганновер від дня 11/12 грудня буде їздити без зупинки в Кракові", – зазначається в оголошенні залізниці.

Пасажирам називають кілька причин скасування зупинки у Кракові:

  • колійні роботи на залізничному вузлі краківському;
  • часте переповнення людей у Перемишлі та мало місць (часто люди залишаються на пероні);
  • поїзд має довозити до Німеччини, а не бути безкоштовним до Кракова (за проект платить влада Німеччини), а дуже часто виходило, що цим поїздом їхали пасажири тільки з Перемишля в Краків.

Поїзд їздитиме до 14/15 січня, у грудні – по непарним дням. Час виїзду з Перемишля о 22:30.

Безкоштовний потяг в Німеччину для українців: що змінилося у грудніФото: Проїзд в гуманітарному потязі оплачує німецька влада (t.me/railadventure)

Що робити біженцям після прибуття у Ганновер

У Ганновер потяг прибуває зазвичай між 14:30 та 16:00. Через роботи на коліях може бути затримка до 19:00.

Коли потяг прибуває на приміський вокзал міста Ганновер для регіональних сполучень (Hannover/Messe Laatzen), людей зустрічають волонтери та робітники табору в Ганновері. Українських біженців розподіляють на дві групи: одним допомагають отримати безплатний квиток helpukraine, щоб продовжити подорож, інших забирають автобусами працівники табору.

Якщо людям треба десь переночувати перед поїздкою далі, це також можна зробити у таборі. Звідки до вокзалу є безкоштовний автобус, який щодня виїжджає о 10:00 та о 12:00.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати безкоштоними автобусами зі Львова до Польщі.

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