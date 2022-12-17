Безкоштовний транспорт для українців у столиці Латвії: як скористатися

У столиці Латвії, Ризі, українці можуть безкоштовно їздити громадським транспортом безкоштовно принаймні до 30 липня 2023 року. Вони можуть вільно користуватись тролейбусами, трамваями, автобусами в місті.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, як скористатися безкоштовним проїздом у транспорті Риги.

Як оформити безкоштовні квитки на транспорт у Ризі

Щоб користуватися безкоштовним проїздом, вам потрібно мати електронний проїзний, і при цьому ваше місце проживання має бути зареєстроване саме у Ризі.

Оформити проїзний можна:

безпосередньо у центрах обслуговування клієнтів Rīgas satiksme (обслуговування клієнтів за попереднім записом); у Ризькому центрі підтримки українців. Центр знаходиться за адресою: вулиця Амата, 4 (обслуговування клієнтів відбувається у порядку живої черги з 9:00 до 18:00).

З собою треба мати документ, що засвідчує особу. Також – документ із персональним кодом, виданий у міграційній службі Латвії. Якщо у вас вже є електронний проїзний, то візьміть його із собою, якщо ні – новий вам видадуть на місці.

Фото: Центральна залізнична станція у Ризі (wikipedia.org)

Як і де оформити безкоштовні квитки для дітей

На громадському транспорті Риги діти дошкільного віку можуть їздити безплатно. Водночас школярі можуть отримати 100% знижку на проїзд, якщо вони проходять навчання в місцевій школі. Для цього знадобиться картка школяра, яку видають за місцем навчання. Далі для дітей процедура оформлення така сама, як і для дорослих.

Посилання на корисні ресурси з транспорту в Ризі

Загальну актуальну інформацію про види квитків та про те, як їх поповнити, можна перевірити тут;

Дізнатися час прибуття та відправлення громадського транспорту можна за посиланням;

Спланувати маршрут громадським транспортом Риги можна на сайті;

Перевірити інформацію про види квитків у Ризі та про те, як їх поповнити, можна тут;

За посиланням доступна карта місць, де можна придбати квитки.

Нагадаємо, у Латвії ухвалили важливі зміни для українських біженців.

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