Безкоштовний транспорт для українців у столиці Латвії: як скористатися
У столиці Латвії, Ризі, українці можуть безкоштовно їздити громадським транспортом безкоштовно принаймні до 30 липня 2023 року. Вони можуть вільно користуватись тролейбусами, трамваями, автобусами в місті.
TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, як скористатися безкоштовним проїздом у транспорті Риги.
Як оформити безкоштовні квитки на транспорт у Ризі
Щоб користуватися безкоштовним проїздом, вам потрібно мати електронний проїзний, і при цьому ваше місце проживання має бути зареєстроване саме у Ризі.
Оформити проїзний можна:
- безпосередньо у центрах обслуговування клієнтів Rīgas satiksme (обслуговування клієнтів за попереднім записом);
- у Ризькому центрі підтримки українців. Центр знаходиться за адресою: вулиця Амата, 4 (обслуговування клієнтів відбувається у порядку живої черги з 9:00 до 18:00).
З собою треба мати документ, що засвідчує особу. Також – документ із персональним кодом, виданий у міграційній службі Латвії. Якщо у вас вже є електронний проїзний, то візьміть його із собою, якщо ні – новий вам видадуть на місці.
Фото: Центральна залізнична станція у Ризі (wikipedia.org)
Як і де оформити безкоштовні квитки для дітей
На громадському транспорті Риги діти дошкільного віку можуть їздити безплатно. Водночас школярі можуть отримати 100% знижку на проїзд, якщо вони проходять навчання в місцевій школі. Для цього знадобиться картка школяра, яку видають за місцем навчання. Далі для дітей процедура оформлення така сама, як і для дорослих.
Посилання на корисні ресурси з транспорту в Ризі
- Загальну актуальну інформацію про види квитків та про те, як їх поповнити, можна перевірити тут;
- Дізнатися час прибуття та відправлення громадського транспорту можна за посиланням;
- Спланувати маршрут громадським транспортом Риги можна на сайті;
- Перевірити інформацію про види квитків у Ризі та про те, як їх поповнити, можна тут;
- За посиланням доступна карта місць, де можна придбати квитки.
Нагадаємо, у Латвії ухвалили важливі зміни для українських біженців.
Також повідомлялося, як можна дістатися в Угорщину з України у грудні.