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Украинские беженцы в Литве смогут бесплатно пользоваться транспортом в 2023 году

Фото: Литва оставляет льготы для украинских беженцев на транспорте (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Литовская железная дорога и три крупнейших города Литвы планируют в 2023 году также перевозить украинских беженцев бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание Delfi.

Как отмечает издание, такой инициативой компании LTG Link, осуществляющей пассажирские железнодорожные перевозки, могут воспользоваться все выехавшие с Украины из-за российской агрессии.

"С 1 августа все люди, которые бежали и бегут от войны России в Украине в Литву, могут пользоваться бесплатным железнодорожным сообщением на местных маршрутах в Литве. Всех пассажиров, желающих воспользоваться инициативой, то есть как граждан Украины, так и неграждан Украины, мы просим предоставить подтверждающие документы - паспорт или удостоверение личности, свидетельство о рождении для детей и регистрационную карточку, выданную Департаментом миграции", - попросила представитель компании Котрина Дзикарайте.

В Вильнюсе, столице Литвы, до конца года действовала возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. На состоявшемся заседании Совета города эта льгота была продлена до 2024 года.

Также в Каунасский городской совет внесено предложение разрешить украинцам пользоваться 99% транспортной льготой. В проекте предусмотрено, что годовой билет с такой скидкой будет выдаваться при предъявлении регистрационной карты, выданной Департаментом миграции, или действующего вида на жительство, выданного в 2023 году в Литве по гуманитарным причинам.

Начальник транспортного отдела Клайпедского городского самоуправления Римантас Моцкус сообщил, что ведется подготовка к продлению в следующем году действующей льготы для украинцев в Клайпеде - введут бесплатный билет.

Издание напомнило, что, по данным Департамента статистики, с начала войны России в Украине в Литву прибыло 71,5 тысячи беженцев. Однако некоторые из них уже могли покинуть Литву.

На днях РБК-Украина сообщало, что в столице Латвии Риге украинцы могут бесплатно ездить общественным транспортом бесплатно по крайней мере до 30 июля 2023 года.

Ранее мы писали, что украинские беженцы, которые едут за убежищем в Германию, могут добраться туда бесплатно гуманитарным поездом из польского Перемышля.

Добавим, как доехать бесплатными автобусами из Львова в Польшу.

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Литва