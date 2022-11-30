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Безкоштовна евакуація. Як доїхати автобусами зі Львова до Польщі

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Середа 30 листопада 2022 11:58
Безкоштовна евакуація. Як доїхати автобусами зі Львова до Польщі Фото: Вокзал у Львові (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Львівщина досі приймає сотні людей, які евакуюються потягами та автобусами. Люди, які прибувають з небезпечних регіонів, можуть безплатно виїхати за кордон.

Це можливо завдяки автобусам польської системи "Птах", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

За його словами, Львівщина залишається єдиною областю, яка досі приймає евакуаційні потяги. Також переселенці прибувають евакуаційними автобусами.

"Якщо ви перебуваєте в областях, де тривають активні бойові дії і плануєте приїхати у Львівську область, а звідси – за кордон, для виїзду у Польщу можна скористатися безкоштовними автобусами від польської системи "Птах". Коли прибудете у Львів евакуаційним автобусом чи потягом, запитайте про таку можливість у наших волонтерів медико-психологічної допомоги, які чергують на залізничному вокзалі Львова цілодобово", – написав він.

Цими автобусами можна дістатися до міжнародних пунктів пропуску:

  • Рава-Руська;
  • Краківець;
  • Грушів.

Із головного залізничного вокзалу Львова автобуси курсують щодня із 7:00 до 18:00. Відправлення – із парковки зліва від вокзалу.

Із залізничної станції "Підзамче" (вул. Огіркова, 1) до кордону з Польщею безкоштовні автобуси курсують щодня з 07:00 до 16:00.

Безкоштовна евакуація. Як доїхати автобусами зі Львова до ПольщіФото: Евакуйовані українці на вокзалі у Львові (loda.gov.ua)

Також автобуси системи "Птах" безкоштовно відвозять переселенців до координаційних центрів та місць поселення в межах міста й області.

Нагадаємо, ми писали, як Європа готується до зимової хвилі біженців.

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