Українські бійці знищили рідкісний дрон РФ "Оріон" (відео)

Воїни ЗСУ "мінуснули" небезпечний російський безпілотник "Оріон" вартістю 5 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у Facebook.
Підрозділ "Прибульці" українським дроном-перехоплювачем збив російський "Оріон" - це рідкісний та дорогий БпЛА.
Він може нести авіабомби та ударні крилаті ракети "Бандеролі", які тероризують українські міста, зазначили у бригаді.
"Його нелегко збити. Але пілоти ЗРДН "Прибульці" 115 ОМБр вистежили, наздогнали і знищили ворожого "птаха"", - йдеться у дописі.
Це другий випадок збиття "Оріона" дроном-перехоплювачем, уточнили бійці.
Відео: збиття російського дрона "Оріон" підрозділом "Прибульці"(facebook.com/115ombr)
Нагадаємо, Росія масштабує виробництво крилатої ракети "Бандероль". Зараз її запускають з БпЛА "Оріон".
2 квітня ЗСУ уразили в Криму склад із рідкісними російськими дронами "Оріон". Також під удар потрапили літак Ан-72П та РЛС.
У вересні 2025 року Сили безпілотних систем збили російський ударно-розвідувальний борт "Оріон". Про це повідомив командуввч СБС Роберт "Мадяр" Бровді.