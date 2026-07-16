Українські бійці знищили рідкісний дрон РФ "Оріон" (відео)

ЗСУ збили російський "Оріон"

Підрозділ "Прибульці" українським дроном-перехоплювачем збив російський "Оріон" - це рідкісний та дорогий БпЛА.

Він може нести авіабомби та ударні крилаті ракети "Бандеролі", які тероризують українські міста, зазначили у бригаді.

"Його нелегко збити. Але пілоти ЗРДН "Прибульці" 115 ОМБр вистежили, наздогнали і знищили ворожого "птаха"", - йдеться у дописі.

Це другий випадок збиття "Оріона" дроном-перехоплювачем, уточнили бійці.

Відео: збиття російського дрона "Оріон" підрозділом "Прибульці"(facebook.com/115ombr)

Що відомо про дрон "Оріон"

Нагадаємо, Росія масштабує виробництво крилатої ракети "Бандероль". Зараз її запускають з БпЛА "Оріон".