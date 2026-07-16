Украинские бойцы уничтожили редкий дрон РФ "Орион" (видео)

ВСУ сбили российский "Орион"

Подразделение "Пришельцы" украинским дроном-перехватчиком сбило российский "Орион" - это редкий и дорогой БпЛА.

Он может нести авиабомбы и ударные крылатые ракеты "Бандероли" , терроризирующие украинские города, отметили в бригаде.

"Его нелегко сбить. Но пилоты ЗРДН "Пришельцы" 115 ОМБр выследили, догнали и уничтожили вражескую "птицу"", - говорится в сообщении.

Это второй случай сбития "Ориона" дроном-перехватчиком, уточнили бойцы.

Видео: сбивание российского дрона "Орион" подразделением "Пришельцы"(facebook.com/115ombr)

Что известно о дроне "Орион"

Напомним, Россия масштабирует производство крылатой ракеты "Бандероль". Сейчас ее запускают с БПЛА "Орион".