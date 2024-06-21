Десантники ударним дроном знищили ворожу "жирну" ціль. Росіяни втратили ЗРК (відео)
Сили оборони України знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Оса" за допомогою ударного дрона. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Ще одна "жирна" знищена ворожа ціль від пілотів ударних дронів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон.
"Але це полювання раптово обірвав спритний оператор FPV-дрона 79-ки", - написали військові.
Втрати окупантів
Росія внаслідок своєї агресії проти України зазнає колосальних втрат у живій силі та техніці.
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 531 980 військових.
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