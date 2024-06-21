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Десантники ударним дроном знищили ворожу "жирну" ціль. Росіяни втратили ЗРК (відео)

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 21:15
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Десантники ударним дроном знищили ворожу "жирну" ціль. Росіяни втратили ЗРК (відео) Архівне фото: десантники ударним дроном знищили ворожу "жирну" ціль (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Оса" за допомогою ударного дрона. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Ще одна "жирна" знищена ворожа ціль від пілотів ударних дронів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон.

"Але це полювання раптово обірвав спритний оператор FPV-дрона 79-ки", - написали військові.

Втрати окупантів

Росія внаслідок своєї агресії проти України зазнає колосальних втрат у живій силі та техніці.

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 531 980 військових.

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