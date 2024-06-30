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Украинские бойцы ликвидировали дорогую российскую гаубицу: обнародовано видео

Воскресенье 30 июня 2024 02:46
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Украинские бойцы ликвидировали дорогую российскую гаубицу: обнародовано видео Фото: бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили вражескую САУ МСТА-С (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские штурмовики ликвидировали дорогую российскую самоходную гаубицу "Мста-С", а также танк и броневик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

Отмечается, что бойцы Третьей штурмовой сожгли на Харьковщине одним FPV-дроном вражескую 152-мм вражескую пушку стоимостью более пяти миллионов долларов.

"В этом же улове пораженных целей - российские танк, броневик "Тайфун-К" и два грузовика", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

В День Конституции 28 июня, бойцы 71-й бригады ДШВ ВСУ, установили флаг в одном из населенных пунктов России.

Ранее десантники ударили по большому скоплению живой силы на одном из участков фронта. Пехота спастись не смогла.

Кроме того, бойцы уничтожили с помощью ударного дрона зенитный ракетный комплекс "Оса".

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