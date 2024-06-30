Украинские бойцы ликвидировали дорогую российскую гаубицу: обнародовано видео
Украинские штурмовики ликвидировали дорогую российскую самоходную гаубицу "Мста-С", а также танк и броневик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.
Отмечается, что бойцы Третьей штурмовой сожгли на Харьковщине одним FPV-дроном вражескую 152-мм вражескую пушку стоимостью более пяти миллионов долларов.
"В этом же улове пораженных целей - российские танк, броневик "Тайфун-К" и два грузовика", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
В День Конституции 28 июня, бойцы 71-й бригады ДШВ ВСУ, установили флаг в одном из населенных пунктов России.
Ранее десантники ударили по большому скоплению живой силы на одном из участков фронта. Пехота спастись не смогла.
Кроме того, бойцы уничтожили с помощью ударного дрона зенитный ракетный комплекс "Оса".
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