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Десантники ЗСУ встановили прапор України в одному з населених пунктів РФ (відео)

П'ятниця 28 червня 2024 17:10
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Десантники ЗСУ встановили прапор України в одному з населених пунктів РФ (відео) Фото: прапор України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У День Конституції України бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ за допомогою дрону встановили прапор України в одному з населених пунктів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України за допомогою дрону встановили держаний прапор України в одному з населених пунктів РФ. З Днем Конституції України!", - йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, у квітні у селі Козачі Лагері на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області українські військові встановили прапор України на місцевій водонапірній вежі. Бійці опублікували відео.

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