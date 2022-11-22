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Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили з початку року

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Україна, Вівторок 22 листопада 2022 08:51
Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили з початку року Фото: банки України показали прибуток 11 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-жовтні 2022 року склав 10,978 млрд гривень. Четвертий місяць поспіль банківська система зберігає прибутковість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-вересень 2022 року становили 286,899 млрд гривень, витрати 275,920 млрд гривень.

Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили з початку року

За даними НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування до резервів зросли у 14 разів порівняно з січнем-жовтнем 2021 року - до 106,983 млрд гривень.

Українські банки збільшили прибуток: скільки заробили з початку року

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Нагадаємо, збитки після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року становили 160 млн гривень, після чого банки показували збитки. Проте вже в липні було зафіксовано прибуток - 3,407 млрд гривень.

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